В Москве театр Сатиры объединили с «Прогресс сценой» Армена Джигарханяна

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28 декабря 2021, 19:53 Источник: РБК

Сергей Газаров, Anatoly Lomokhov/globallook.com

В Москве объединили два театра — «Прогресс сцену Армена Джигарханяна» и театр Сатиры. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Оба театра сохранят свои названия, но при этом станут одним юридическим лицом. Худруком объединения назначен Сергей Газаров, который год назад возглавил «Прогресс сцену». «Это абсолютный плюс. Я ожидаю даже повышения КПД при объединении мощностей, талантливых людей, которые есть в этих двух театрах. Это будет достаточно мощная структура, с четырьмя сценами, под одним крылом», — прокомментировал объединение двух театров Сергей Газаров в интервью РБК, добавив при этом, что он уже два месяца фактически работает на два театра, как на один.

По словам пиар-директора «Прогресс сцены» Ксении Великиной, подобное объединение театров уникально.

«Еще не было такого, чтобы два театра объединялись подобным образом, с общей труппой и едиными художественными планами», — заявила она.

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна создан в марте 1996 года. Его первой постановкой стал моноспектакль Джигарханяна «Последняя лента Крэппа».

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