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26 декабря 2021, 22:42 Источник: ТАСС

Андрей Ярославцев, фото: Вконтакте

В воскресенье, 26 декабря, ушёл из жизни актёр дубляжа Андрей Ярославцев. Артист скончался от последствий коронавируса на 65 году жизни. Коллега и друг Ярославцева Дмитрий Череватенко написал в соцсети пост и сообщил, что в последнее время Андрей Викторович болел коронавирусом.

"Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз... и человека нет. Кошмар... Давайте почтим память этого актера, скажем за спасибо все",- пишет Череватенко в соцсети Вконтакте.

Андрей Ярославцев за свою карьеру озвучил около 240 кинокартин, в том числе Оптимуса Прайма из "Транформеров", Гимли из "Властелина колец", Дамблдора из "Гарри Поттера", Капитана Прайса из Call of Duty.

Поклонники актёра невероятно огорчены его уходом. "Светлая память вам, мастер. Уверен, на вас выросло не одно поколение...",- пишет Александр Старцев. "Царство небесное, светлая память. Лично знакома была с ним, очень добрый, скромный и отзывчивый человек. Очень, очень жаль. Соболезнование близким и терпение",- пишет Валентина Иванова.

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