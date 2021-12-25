Илья Коломейский: «Это будет настоящим подарком для театрального сообщества»

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25 декабря 2021, 13:38 Галина Гонина

По мнению директора Челябинского камерного театра, следующий год будет прорывным для сферы культуры.

Такое мнение Илья Коломейский высказал в новом проекте медиахолдинга «Гранада Пресс» – утреннем стрим-шоу «Сбитый летчик поутру».

«Следующий год для культуры Челябинской области можно назвать знаковым, ведь этой сфере уделяется огромное внимание. Бюджет на следующий год на культуру будет увеличен примерно на четверть – такого не было уже несколько лет», – подчеркнул он.

Ранее об этом сказал на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» Алексей Бетехтин, отметив, что губернатор Челябинской области поддержал все предложения, а дополнительные 1 миллиард 200 тысяч рублей будут направлены на развитие.

Илья Коломейский поделился планами на следующий год, по его словам, в период пандемии учреждениям культуры пришлось не легко, но они выстояли и развивались благодаря дотациям из областного бюджета.

«Эти средства идут на обновление материально-технической базы, например, в Челябинском камерном театре на следующий год запланировано проектирование второго этажа и ремонт первого этажа. Мне кажется, это будет огромным подарком для всего театрального сообщества, – рассказал Илья Коломейский. – Сейчас мы несем определенные финансовые потери из-за ковидных ограничений, но это компенсируется повышенным интересом зрителей к мероприятиям в сфере культуры. Люди стали покупать билеты за несколько месяцев до спектакля. Мы видим огромное внимание и со стороны властей и общественных деятелей. Очень часто в нашем театре можно встретить и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, и Ирину Текслер, и министра культуры региона Алексея Бетехтина».

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