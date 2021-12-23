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23 декабря 2021, 12:31

20 декабря 2021 года в Краснознамённом зале Центрального дома Российской Армии состоялся благотворительный концерт «Бал Героев Отечества», организованный АНО «Армия и культура» при поддержке ПАО «Московский Кредитный Банк», у истоков которого стоял народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Василий Семёнович Лановой.





Почётными гостями торжественного мероприятия стали Герои из разных областей деятельности: участник Великой Отечественной войны Евгений Михайлович Авхимюк, Герои Российской Федерации Владимир Павлович Ковтун, Павел Анатольевич Шевченко, Андрей Николаевич Звягинцев, Аркадий Михайлович Корольков, Герой Советского Союза Владимир Ильич Горовой, Герои Социалистического Труда Вячеслав Владимирович Кузьмичев и Юрий Николаевич Чумаченко и многие другие.





На сцену вышли участники исторических событий, составивших славу нашей страны. И мы в очередной раз восхищались их безграничным мужеством, силой, трудолюбием, этими поразительными качествами, обладание которыми и делают героя - героем.





Не так много праздников им удаётся отметить вместе с близкими. Герои – люди особые, и живут они по особому календарю. А календарь этот верстают по одному и тому же принципу – быть там, где ты сейчас нужнее Родине. Тем ценней был праздничный концерт, что его провели в компании самых дорогих и близких людей.





В этом году Героев Отечества поздравили и вручили благодарности и подарки от организаторов мероприятия художественный руководитель проекта, народная артистка России Ирина Купченко, Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой, первый заместитель Председателя Правления Клуба Героев, Герой России Вячеслав Сивко и директор АНО «Армия и Культура» Антонина Журавлёва.

«В России герои всегда были, есть и будут! У нашего народа это генетически заложено. Мы всегда готовы совершить подвиг. Хочу сказать, что все военные люди, которым присвоили звание Героя, никогда не думали о том, что они совершили что-то особенное. Они просто делали своё дело», – сказал Герой Российской Федерации Владимир Ковтун.

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