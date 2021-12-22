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«Мой Лермонтов» на сцене Губернского театра

, 21:43 , журналист, обозреватель, продюсер

«Мой Лермонтов» на сцене Губернского театра

Фонд Сергея Безрукова представил к 180-летию со дня гибели поэта премьеру моноспектакля «Мой Лермонтов». В роли Лермонтова - Кирилл Зайцев, режиссер – Елена Черная. Творчество Михаила Лермонтова и созданные им образы неразрывно связаны и переплетены с личностью поэта, его яркой, трагической судьбой. Жизнь поэта сама по себе могла бы стать произведением искусства и до сих пор вызывает не меньший интерес, чем его гениальная поэзия и проза. «Мой Лермонтов» - так назвал свой моноспектакль актер Кирилл Зайцев. «Нам бы хотелось, чтобы после спектакля зрители заново открыли для себя Лермонтова, его личность и его творчество, и как минимум захотели взять в руки книгу и перечитать его стихи, его прозу. Если это получится, я буду счастлив»,- признается артист. Образ поэта в спектакле создается из его стихов, фрагментов писем и прозы, объединенных темой Кавказа.

Рассказывая о замысле спектакля, режиссер Елена Черная отметила: «В этом году исполнилось 180 лет со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова, но его до сих пор помнят и чтут. Более того, чем дальше движется история, тем становится яснее, что есть имена, ярчайшие жемчужины, значение которых со временем возрастает, а не убывает. Это касается и Лермонтова. И потому нужно снова и снова исследовать его судьбу, его личность, - возможно, что-то было недооценено, либо оценено ошибочно. И нам с актером Кирилом Зайцевым очень захотелось сделать спектакль о личности, которая была столь неординарна».

Действие спектакля разворачивается на Кавказе, куда поэт был неоднократно сослан. Стихи и проза Лермонтова складываются в драматургически выстроенное повествование о последних годах его жизни. В исполнении Кирилла Зайцева звучат монологи Печорина из повести «Герой нашего времени», а также знаменитые поэтические строки Лермонтова о любви, размышления о восхитительной красоте природы и отвратительной жестокости войны. Спектакль раскрывает самые глубинные грани личности поэта. Он любит и ненавидит, тоскует и смеется, и все это происходит на фоне живописных горных пейзажей.

Кавказские горы были для Лермонтова священны. Здесь, находясь в ссылке, он воспевал великолепную природу Кавказа,- и здесь же получил жестокий опыт кровавой бойни. Здесь родились самые знаменитые его произведения,- и именно здесь в 26 лет он встретил свою трагическую гибель. Кавказ для Лермонтова – опыт любви и ненависти, возрождения и смерти.

Ощущение контраста замкнутого пространства, куда помещен человек, и величия горных просторов отображено и в сценографии спектакля: художники Роман Муромцев и Александр Войцеховский создают на сцене «образ каменного мешка», в котором прорублена брешь с видом на прекрасные горные пейзажи. Тем самым словно визуально воплощая лермонтовские строки:

«Давным-давно задумал я

Взглянуть на дальние поля,

Узнать, прекрасна ли земля,

Узнать, для воли иль тюрьмы

На этот свет родимся мы…»

Премьерные показы состоятся 19 и 25 января 2022 года на малой сцене Московского Губернского театра

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