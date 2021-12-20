С романом «Путешествие на Запад» путешествуем на Восток!

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20 декабря 2021, 14:45 Александр Никишин

Автора фото: Владимир Корольков

В 1570 году в Китае был написан удивительный, волшебный роман У Чэнъэня «Путешествие на Запад». Он не стареет уже пятый век, а его главный герой - Царь обезьян Сунь Укун – любимый персонаж жителей Поднебесной.



Роман экранизируют постоянно. Недавно в Китае вышел очередной, трудно сказать, какой по счету, мультипликационный фильм о «каменной обезьяне», а издательство Медиакорпорации Китая (China Media Group) выпустило уникальный иллюстрированный альбом «Путешествие на Запад» на русском и китайском языках.



Я – писатель, коллекционер старины, историк русской водки и книгоиздатель. Много езжу по миру, провожу выставки (уже почти 300 в разных странах!), читаю лекции по истории. В 2000 году я впервые попал в Китай.

В Пекин мы летели с женой и очень волновались. Мы ожидали встретить людей суровых, хмурых, в одинаковых синих фуфайках и в фуражках с красными звездами. Так мы представляли Китай.



Всё оказалось совершенно иначе. Нас встретили люди добрые, сердечные и веселые. Они искренне интересовались Россией, легко шли на контакт и даже незнакомые люди охотно с нами фотографировались.



Потом я бывал в Китае много раз, я видел, что в Пекине и в Даляне, в Шанхае и в других городах Китая – везде шло бесконечное, гигантское строительство – строились дороги, высоченные железнодорожные мосты, просторные аэропорты и вокзалы, дорожные хитроумные, суперсовременные многоуровневые развязки, - высоченные – до облаков, а еще небоскребы, музеи, школы и заводы. Целые города возводились на глазах, и с удивительной скоростью обновлялась китайская деревня. Страна бурлила, как бульон в огромной кастрюле китайского ресторана. Появились красивые сверхскоростные поезда, они сократили расстояния между городами, неслись вперед – к новой жизни, быстрее гоночных машин. Огромное количество респектабельных ресторанов, кафе и клубов гостеприимно распахнули свои двери. Китайцы, угощая нас вкусной едой, хвалились с гордостью: «Продовольствия у нас теперь в достатке, такого не было раньше!»



Массы китайцев отправились в путешествия по всему свету, а еще больше жителей Поднебесной нашли работу в разных странах мира, китайские предприятия можно теперь встретить и в Риме, и в Нью-Йорке, и в Москве.



Казалось, что куда не кинь взгляд, нет даже маленького клочка земли, который бы не благоустраивал китаец! Глядя на «Великую стройку», в которую превратился Китай, у меня возникло ощущение, что в ХХI век китайцы решили войти, перестроив свою огромную страну снизу доверху.



Откуда в китайском народе взялись мощные силы?



К ответу на этот непростой вопрос меня приблизил великий роман У Чэнъэня «Путешествие на Запад», с которого мы и начали нашу статью.



За короткое время я «проглотил» это телепроизведение, а его главный герой Сунь Укун стал не просто моим любимым героем, он помог мне понять китайский народ, сделать шаг к расшифровке его жизненного кода.



Сунь Укун – герой сказки, он «жил» пять веков назад. Но дух его живет сегодня в каждом китайце, живет в китайской нации, которая добивается успехов, вызывающих восторг у всего мира!



Сказочный Сунь Укун владел 72 превращениями и магическими действиями. Например, мог украсть Луну, взяв ее руками и положив в карман. Сказка? Нет, сказкой это было 500 лет назад. В декабре 2013 года с космодрома Сичан ракета-носитель доставила на Луну модуль «Чанъэ-3», и с этого началась китайская лунная космическая программа. И уже готовятся полеты на Марс, Сунь Укуну это и не снилось!



Герой романа Сунь Укун переносил горы, останавливал движение водных потоков, использовал ветер и даже менял пейзаж – в «Путешествии на Запад» на пустом месте возникали селения с жителями и домами, которые потом исчезали.



Но китайские строители превратили сказку про Сунь Укуна в реальность!



Вы видели фантастические мосты, которые они перебросили через Янцзы и Хуанхэ? Даже Сунь Укун с его волшебными способностями на такое не способен! Большой мост Даньян-Куньшань, висячий мост через долину реки Сыдухэ в провинции Хубэй, мост Чаотяньмэнь через Янцзы... Десятки тысяч мостов возведено за короткий срок, их общая протяженность достигла 10 тысяч километров!



За один прыжок Сунь Укун мог преодолеть 180 тысяч ли. И эта сказка в сегодняшнем Китае стала реальностью! В 1988 году тут запустили в эксплуатацию первую скоростную китайскую автостраду Шанхай-Цзядин протяженностью всего 18,5 километров. Скоростная автострада Шэньян-Далянь была уже общей протяженностью 375 километров! Сегодня в строительстве скоростных автострад Китай достиг результатов, на которые у многих развитых стран ушло целых 40 лет.



Сунь Укун был наказан и целых 500 лет прожил, придавленный горой Усиншань, пока его не освободил монах Сюаньцзан, который шел в Индию за Священными знаниями.



Это очень символично. Многие годы китайцы жили под прессом войн и междоусобных распрей. Сегодня они освободились от этого тяжелого груза и у нации открылись новые возможности, новое дыхание. Чего добьется нация в перспективе – можно только догадываться.



В СССР в тридцатые годы пели такую песню:





Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,



Преодолеть пространство и простор…



Нам разум дал стальные руки-крылья,



А вместо сердца – пламенный мотор.





Сегодня в Китае сказку про Сунь Укуна медленно, но верно превращают в быль, в привычную реальность. Как роман, так и мультфильм «Путешествие на Запад» для китайцев - как подсказка – можем сделать такое чудо, а можем и другое.



Нет ничего невозможного!



То, что делал сказочный герой Сунь Укун - «обезьяна, равная Небу», «великий мудрец», этот веселый и жизнерадостный персонаж через 500 лет на новом витке развития великого Китая обретает новые смыслы и реальности.



Родине Сунь Укуна есть, чем гордиться.

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