Правительство Северной Осетии проверит информацию о подделке кинорежиссером Салбиевым подписи Никиты Михалкова

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16 декабря 2021, 19:17 Источник: РИА Новости

Никита Михалков, Alexey S. Yushenkov/globallook.com

В Северной Осетии проверят информацию о том, что режиссер-документалист Аким Салбиев ради получения премий и наград подделывал подписи главы Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Мы не делаем преждевременных выводов. Вся информация, появившаяся в СМИ, требует тщательной проверки. Для этого в адрес руководства Союза кинематографистов России республика направила соответствующий запрос», - заявили в пресс-службе.

13 декабря в Москве на XI Съезде «Союза кинематографистов России» Никита Михалков обвинил Салбиева в подделке его подписи для получения премии и медали республики. На руках у Михалкова было экспертное заключение.

Сам режиссер категорчиески отвергает обвинения. «Мне кажется, что вот таких скоропалительных выводов делать и не надо. Нам бы с ним [Михалковым] встретиться и объясниться, потому что его команда лукавит, и та подпись, которая на письме, экспертиза докажет, что это его подпись», - сказал Салбиев в интервью РИА Новости.

Режиссер считает, что вся эта шумиха поднята, чтобы очернить его имя, после того как он, выступая на съезде, подверг острой критике руководство Дома кино.

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