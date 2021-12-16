В Челябинске открылась интерактивная полярная выставка

Вчера, 15 декабря, в Челябинском историческом парке «Россия — Моя история» стартовал мультимедийно-интерактивный проект «Русский Север и открытия в Антарктиде».
Церемония открытия прошла в предновогодней атмосфере. Посетителей выставки встречали белые аэромедведи, юные пингвины Аксель и Искорка, работала рождественская ярмарка от культурно-просветительского центра «Наследие», гостей угощали мороженым. Специальным гостем церемонии стал Белый медведь — символ хоккейной команды «Трактор».
Благодаря проекту «Русский Север и открытия в Антарктиде» южноуральцы могут совершить путешествие в Арктику и Антарктиду, узнать, чем отличаются Северный и Южный полюса, а также познакомиться с их обитателями с помощью мультимедийного оборудования: тач-панелей и шлемов виртуальной реальности.
Парк «Россия — Моя история» приглашает семьи и организованные группы посетить экспозицию. Подробности можно получить по телефону +7 (351) 217-70-77.
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