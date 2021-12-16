Церемония прощания с Сергеем Соловьёвым началась с отпевания в церкви Иоанна Богослова

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16 декабря 2021, 12:27 Источник: РИА Новости

Храм Ионна Богослова на Бронной, фото: vk.com/inbogoslov

В Москве в четверг, 16 декабря, провожают в последний путь народного артиста, известного кинорежиссёра и сценариста Сергея Соловьёва. Народный артист РФ Сергей Соловьёв ушёл из жизни 13 декабря. Ему было 77 лет.

Гражданской церемонии прощания с кинодеятелем не будет. Соловьёва отпевают в церкви Иоанна Богослова.

Отпевание проводит отец Дмитрий - сын бывшей жены Соловьёва актриы Екатерины Васильевой.

Народная артистка Екатерина Васильева не примет участие в прощании, так как она отказалась от мирской жизни, ушла в монастырь и не контактирует с внешним миром, - сообщается на сайте tvcenter.ru.

Проститься с режиссёром культовых российских фильмов пришли его родные и близкие люди, друзья и коллеги.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев, актёры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссёр Павел Чухрай.

Похоронят Сергея Соловьёва на Троекуровском кладбище в Москве.

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