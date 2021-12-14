Южный Урал поделится опытом по созданию Детской филармонии

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14 декабря 2021, 14:34 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Подобное учреждение планируют открыть в соседней Оренбургской области.

Одним из главных событий культурной жизни Челябинской области в текущем году стало открытие Детской филармонии. С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.

В Детской филармонии созданы коллективы-дублеры Челябинской филармонии. Юные южноуральцы могут перенимать знания у сильнейших мастеров региона и развивать свои таланты. При этом, Детская филармония не является конкурентом музыкальных школ, так как их посещение — это обязательное условие для тех, кто хочет заниматься в филармонии.

ПО словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, создание в регионе Детской филармонии — это прорыв всероссийского масштаба, к которому проявили интерес другие субъекты страны.

«Оренбургская область планирует открыть у себя подобное учреждение, для этого коллеги из министерства культуры этого региона приедут к нам, чтобы перенять опыт Челябинской филармонии», — прокомментировал глава ведомства в ходе онлайн пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс».

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