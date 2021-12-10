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10 декабря 2021, 19:56 Полина Мельник

В Москву возвращается Italian Doc Fest (IDF) - фестиваль итальянского документального кино, организованный крупнейший итальянской киностудией CINECITTÀ. В программу отобраны лучшие итальянские документальные картины последних двух лет, исследующие возможности киноязыка и отмеченные на крупных международных фестивалях.

Фестиваль организует киностудия CINECITTÀ под патронажем Посольства Италии в Российской Федерации, в сотрудничестве с Итальянским институтом культуры в Москве, при информационном партнерстве RAI, ANSA, РИА Новости, Russia Beyond, “Искусство кино”, Медиаконгресса «Содружество журналистов».

Мне удалось получить мнение о фестивале у известного журналиста и документалиста Азота Джазояна: «Каждый год мы с большим радушием встречаем итальянских коллег-документалистов в Москве. Это важное событие для всех любителей кинематографа, которое подпитывает взаимный интерес к культурной жизни наших стран, несмотря на все трудности нашего ковидного времени. Я рад, что есть такие замечательные организаторы как Имануэла Кьюмео, которая делает все для того, чтобы мы в зимней Москве могли ощутить тепло Италии, и связь культурной жизни России и Италии не прекращалась.

У документального кино в Италии большая история, богатая на поиски и эксперименты. В этот раз итальянцы привезут в зимнюю Москву работы мэтров и молодых документалистов. Особенно отрадно видеть фильм Алессандро Росселлини - внука великого итальянского неореалиста, открывшего нам город Рим. Приятно осознавать, что итальянский кинематограф продолжает жить своей особенной и удивительной жизнью, за которой нам стоит следить».

Церемония открытия состоится 11 декабря 2021 года с 19:00 в кинотеатре КАРО 11 «Октябрь». Фильм открытия - «Семья Росселлини» Алессандро Росселини - рассказывает историю знаменитого режиссера-неореалиста Роберто Росселини и его семьи, был представлен на Венецианском кинофестивале этого года.

Программа фестиваля.



В своей картине «Феллинополис» режиссёр Сильвия Джульетти позволяет нам подглядеть «через замочную скважину» за съемочной площадкой наиболее значимых фильмов Федерико Феллини, понаблюдать за работой соратников и помощников Маэстро.

В фильме «Джанго и Джанго» - история двух режиссеров. Классика вестерна Серджо Корбуччи, творчество которого стало учебным пособием для другого современного классика Квентина Тарантино.

Картина французских кинематографистов Селин Гейёр и Оливье Болера «Италия. Пламя, пепел» повествует о стремительном взлёте итальянского кинематографа в первые 30 лет своего существования, с конца XIX века до появления звукового кино: пеплумы, величайшие кинодивы, мелодрамы, первые блокбастеры.

В программ у фестиваля в клю чены 2 картины о музыкальной жизни Италии: «Нас тысяча» Аниты Ривароли, о выступлении 1000 музыкантов в Чезене (они исполнили хит «Learn to Fly» группы Foo Fighters) и о последующих волшебных событиях.

Фильм Ренато Де Марии «Катерина Казелли – одна жизнь, сто жизней» – портрет певицы и продюсера, благодаря ее таланту находить молодые таланты произошел скачок в развитии музыкальной индустрии в Италии.

11-15 декабря 2021 года - кинопоказы и обсуждения самых интересных итальянских документальных фильмов года.

Все показы фестиваля пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» (Новый Арбат 24), в рамках проекта КАРО.Арт.

Для получения дополнительной информации о фильмах: filmitalia.org

За началом фестиваля наблюдала Полина Мельник.

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