Артистам вручили награды в честь 100-летия Челябинского театра драмы

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10 декабря 2021, 06:33 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Праздничный вечер посетили губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

Вчера, 9 декабря, в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летнего юбилея.

Со знаменательной датой коллектив поздравил губернатор Алексей Текслер, который посетил праздничный вечер вместе с супругой Ириной.

«Я желаю коллективу театра новых творческих успехов, новых ярких премьер и любви зрителей», — отметил глава региона.

Алексей Текслер вручил артистам театра награды. Николаю Осминову и Михаилу Гребню присвоено звание «Заслуженный работник культуры Челябинской области». Татьяне Власовой вручена почетная грамота губернатора, Ксении Зузневой — благодарность губернатора.

Валентина Качурина, Вадим Долговых и Ольга Рождественская получили благодарственные письма Законодательного Собрания Челябинской области. Директору учреждения Елене Петровой и хореографу Марии Грейф вручены почетные грамоты регионального парламента. Народный артист России Борис Петров удостоен благодарности председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Добавим, что в честь 100-летия в фойе здания театра организована выставка «100 спектаклей — 100 афиш», она проработает до 30 декабря.

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