9 декабря Челябинский драмтеатр отпразднует вековой юбилей

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9 декабря 2021, 11:24 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено Театром драмы имени Наума Орлова

Зрителей ждет тематический театральный капустник.

Ровно 100 лет назад был создан Челябинский театр драмы имени Наума Орлова. В честь этой знаменательной даты в четверг, 9 декабря, коллектив учреждения организует театральный капустник с танцами, песнями и отрывками из знаковых спектаклей.

В программе мероприятия запланированы поздравления, церемония награждения сотрудников театра высокими наградами. С юбилеем коллектив и ветеранов учреждения поздравит руководство города и области. На праздник приглашены более 300 гостей, в числе которых не только высокопоставленные чиновники, директора театров и других организаций культурной сферы Челябинской области, но также актеры и режиссеры, чья карьера начиналась на подмостках челябинской драмы, а сегодня многие из них являются ведущими актерами и постановщиками лучших российских театральных трупп, включая Москву и Санкт-Петербург.

Торжественный вечер в честь 100-летия не станет точкой в череде ярких знаменательных театральных событий. Уже в декабре состоится премьера спектакля в жанре фрик-кабаре «12 стульев» по мотивам романа Ильфа и Петрова. А сразу после нее будет дан старт традиционной новогодней кампании, в афишу которой войдут три ярких музыкальных спектакля для южноуральской детворы.

Добавим, что с начала 101-го сезона в рамках юбилейных мероприятий уже состоялись четыре премьеры, творческие встречи с актерами и режиссерами, показы фестивальных спектаклей; реализованы несколько крупных экскурсионных проектов. Совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала открыта уникальная экспозиция «Сто лет вместе с городом. Театр в лицах».

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