Девять дней назад ушёл из жизни Александр Градский

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7 декабря 2021, 15:52 Источник: Телепрограмма

Александр Градский, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Девять дней назад ушёл из жизни знаменитый певец, композитор, музыкант, наставник Александр Градский. Народный артист умер 28 ноября. Отцу российской рок-музыки было 72 года. Градский похоронен на Ваганьковском кладбище.

Дима Билан сегодня принёс букет белых роз на могилу Александра Градского, - сообщает Тeleprogramma.pro. На похоронах его не было.

Билан работал вместе с Градским на шоу "Голос". Александр Борисович жил работой. Он чувствовал себя не очень здоровым, но приезжал на съёмки пока не попал в больницу.

Дима Билан написал искренний пост: "«Ничто на земле не проходит бесследно!» Земной путь завершился. 9 дней… один из важнейших дней, когда душе показывают не самые красивые картины… близкие должны быть!"

По мнению певца, "каждый воспринимает уход близкого по своему…" "И я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка! У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь!" - пишет Билан.

Певец поделился: "Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так как хотят видеть многие… Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!".

Сегодня могилу Градского припорошил снег. Деревянный крест, скромный холмик...

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