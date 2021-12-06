«Летучий корабль» приземлится на сцене театра Армии

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6 декабря 2021, 21:56 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

На большой сцене Центрального академического театра Российской Армии 25 декабря в 17:00 состоится премьера семейного мюзикла «Летучий корабль». Спектакль поставлен по популярному мультфильму, на котором выросло не одно поколение. Волшебные истории из самого известного сборника русских народных сказок, составленного Александром Николаевичем Афанасьевым, замечательные стихи Юрия Энтина и, объединяющая все это в единое целое – фантастическая музыка Максима Дунаевского. Художник-постановщик – Анастасия Глебова

«Наш «Летучий корабль» – мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за нее, и тогда она обязательно сбудется!», – делится Андрей Бадулин, режиссер спектакля.

В новой постановке нет места заурядным чувствам и отношениям. Все по-взрослому, по-настоящему: коварство Полкана, захотевшего захватить царство; жестокость Бабы-Яги, которая чуть было не довела до беды Ивана и бескорыстная дружба Водяного, протянувшего руку помощи своему новому другу. А самое главное – любовь Забавы и Ивана, способная преодолеть все преграды и помогающая творить самые настоящие чудеса!

В спектакле заняты Андрей Новиков, Антон Морозов, Анна Воропаева, Анна Чижова, Илья Баранов, Дмитрий Оболонков, Александр Аргос, Денис Кутузов, Анфиса Ломакина, Мария Оамер, Диана Борина, Валерия Мисанова, Иван Гришенков, Дмитрий Ломакин, Ярослав Бережнов, Максим Чиков, Александр Макаров, Александр Рожковский, Виктория Сычева, Мария Швыдко, Екатерина Шарыкина.

Премьерные показы мюзикла состоятся 25, 26 и 30 декабря, а также с 3 по 9 января. Советуем приобретать билеты без наценок на сайте театра Российской Армии.





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