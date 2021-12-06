«Земляне» приготовили сюрприз для своих поклонников

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6 декабря 2021, 17:39

В интернете обнародована видеозапись с фрагментом репетиции легендарной группы.

Видео позволяет заглянуть поклонникам в закулисье Церемонии вручения народной премии «Золотой граммофон»: в кадре появляется отец-основатель «Землян» барабанщик Владимир Киселёв, виртуозно исполняющий ритмическую партию хита «Поверь в мечту». За спиной барабанщика располагается знакомый многомиллионной аудитории логотип группы в огненной стилистике. Также в ходе репетиции было проработано использование дымовых спецэффектов, которые впервые появились на советской сцене во времена основания группы «Земляне».

Основатели группы Владимир Киселев и Игорь Романов порадуют поклонников «Землян» совместным выступлением уже 10 декабря на премии «Золотой граммофон». Музыканты уверяют, что подготовили для зрителей множество приятных сюрпризов. На данный момент известно, что одним из них станет первое совместное исполнение хита «Поверь в мечту» с Юрием Антоновым.

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