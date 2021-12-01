Градский был не всегда комфортным и приятным в общении, только те, кто его близко знал, могли прощать ему грубость

Аргументы Недели → Культура 13+

1 декабря 2021, 17:02

Своими воспоминаниями об Александре Градском поделился музыкант, который начинал свой путь вместе с Александром Борисовичем, а затем выступал вместе с группами «Славяне», «Пламя» и другими коллективами, – Виктор Дегтярев.



Наше с ним знакомство в мае 1965 года стало поворотным в моей дальнейшей судьбе. Учась в математической школе, я мечтал стать математиком или астрономом, но в результате бросил школу и стал музыкантом.



Одна из первых московских бит-групп, в которой мы играли, называлась «Славяне». В неё кроме меня и Саши входили Миша Турков (внук Михаила Шолохова) – гитара, Слава Донцов – ударные и Вадим Маслов – клавиши. Саша был несомненным лидером и как певец, и как организатор. Его незаурядные вокальные данные снискали известность не только в Москве, но и во всей стране.



Каждое наше выступление было для нас праздником. Все наши дальнейшие мечты были связаны только с музыкой. Мы, как и все музыканты того времени, мечтали о хорошей аппаратуре и инструментах. А для этого нужны были деньги. Поэтому все средства, полученные с концертов, мы копили для её покупки.



Но случилось так, что я с нашим барабанщиком был приглашён в ВИА «Современник» под руководством Давида Тухманова, а Саша остался в Москве, так как ещё учился в школе. Мы работали от Донецкой филармонии, и все наши гастроли проходили по Донецкой области. Но на летние школьные каникулы Саша приехал к нам в Донецк и принял участие в работе коллектива. Вот там-то, в Донецке, и обратил на него внимание Тухманов, что в дальнейшем привело к их плодотворному сотрудничеству.



Несмотря на то, что мы играли в разных коллективах, в Москве мы продолжали вместе с Сашей и нашим барабанщиком Славой Донцовым периодически собираться вместе и играли под названием «Лос Панчос». Увлечение Саши не ограничивалось только западной бит-музыкой. Он прекрасно пел классические арии и однажды даже обратил на себя внимание педагога, который вёл занятия вокальной студии в здании МИДа, где мы одно время репетировали. Мы шли по коридору, когда из-за двери послышалось неуверенное пение какого-то ученика. Саша чисто автоматически запел услышанную арию, да так громко, что педагог как ошпаренный выскочил из комнаты и затащил Сашу к себе. В течение получаса Саша спел под рояль всё, что знал. Преподаватель был в полном восторге и в конце прослушивания пригласил его к себе, сказав, что ему необходимо начинать серьёзно заниматься вокалом. Но для Саши это был лишь повод для самоутверждения. Он наотрез отказался от предложения, сообщив, что будет петь только битлов.



Но жизнь оказалась хитрее, и ему всё-таки пришлось выйти на классическую сцену… Но это было уже позже.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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