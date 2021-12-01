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1 декабря 2021, 17:18

Максим Дунаевский, фото: facebook.com/maximdunaevsky

Композитор Максим Дунаевский женился в восьмой раз. 76-летний артист и музыковед Алла Новосёлова вместе два года. Женщина на 35 лет моложе известного композитора. После седьмого развода Максим Дунаевский не хотел больше оформлять отношения официально. Но, видимо, "привычка жениться" сохранилась.

У Дунаевского трое детей - две дочери и сын. Детей с новой женой музыкант не планирует, поскольку понимает, уже поздно, их надо успеть поставить на ноги.

Внуков у композитора пока нет. Старшему сыну Дунаевского, рожденному в браке с актрисой Натальей Андрейченко, сейчас 39 лет. Дмитрий, как считает его знаменитая мама, пошёл в отца, периодически влюбляется и меняет девушек. У него была одна иностранка, сейчас он женат на француженке. Максим Дунаевский и Наталья Андрейченко очень огорчились, когда их сын влюбился в очередной раз и хотел развестись с француженкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Дунаевский (@maksimdunaevskii)

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