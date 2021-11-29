Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра «Градский Холл»

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29 ноября 2021, 20:08 Источник: mos.ru

Алексей Рыбников, фото с сайта mos.ru

Обязанности художественного руководителя театра «Градский Холл» временно возложены на народного артиста России композитора Алексея Рыбникова. Алексей Рыбников заменил на посту худрука народного артиста, певца, композитора, мультинструменталиста Александра Градского, возглавлявшего театр с момента основания.

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. По признанию Рыбникова, он «был потрясен внезапным известием о смерти Александра Градского».

Рыбников сказал про Градского, коллегу и друга: «Это ярчайшая творческая личность. Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов, когда он ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта».

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