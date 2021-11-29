Певец Владимир Маркин прокомментировал программу Андрея Малахова об Александре Градском

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29 ноября 2021, 19:11

Владимир Маркин, фото со страницы певца Вконтакте

Певец Владимир Маркин прокомментировал программу Андрея Малахова, посвященную ушедшему из жизни народному артисту Александру Градскому. Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. В память о певце с уникальным голосом Первый канал показывал концерты Александра Градского.

В понедельник, 29 ноября, Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» показал отрывок из шоу «Акулы пера», снятого с участием Александра Градского в 1998 году.

Владимир Маркин раскритиковал телеведущего за эту программу, считая, что «нельзя такое показывать».

В шоу «Акулы пера» журналистка Капитолина Деловая заявила о «скверном характере» Александра Градского, из-за которого тот якобы поругался с большинством людей в шоу-бизнесе. Деловая также заявила, что молодые музыканты не знают имени Градского. Журналистка заключила, что артист живет вчерашним днем и «вообще не в материале». Градский ответил на критику Деловой, что «не в материале» живут музыкальные журналисты, подпитывающие поющих под фонограмму якобы звезд шоу-бизнеса.

Народный артист заявил, что предпочел бы «играющего на своем инструменте тунгуса» пяти-шести популярным артистам, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Владимир Маркин раскритиковал программу с показом фрагмента «Акул пера». По мнению Маркина, лучше бы Малахов рассказал о влиянии песен Градского, где он выражал свою гражданскую позицию, и о неповторимом диапазоне голоса артиста.

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