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Певец Владимир Маркин прокомментировал программу Андрея Малахова об Александре Градском

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Певец Владимир Маркин прокомментировал программу Андрея Малахова об Александре Градском
Владимир Маркин, фото со страницы певца Вконтакте

Певец Владимир Маркин прокомментировал программу Андрея Малахова, посвященную ушедшему из жизни народному артисту Александру Градскому. Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. В память о певце с уникальным голосом Первый канал показывал концерты Александра Градского.

В понедельник, 29 ноября, Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» показал отрывок из шоу «Акулы пера», снятого с участием Александра Градского в 1998 году.

Владимир Маркин раскритиковал телеведущего за эту программу, считая, что «нельзя такое показывать».

В шоу «Акулы пера» журналистка Капитолина Деловая заявила о «скверном характере» Александра Градского, из-за которого тот якобы поругался с большинством людей в шоу-бизнесе. Деловая также заявила, что молодые музыканты не знают имени Градского. Журналистка заключила, что артист живет вчерашним днем и «вообще не в материале». Градский ответил на критику Деловой, что «не в материале» живут музыкальные журналисты, подпитывающие поющих под фонограмму якобы звезд шоу-бизнеса.

Народный артист заявил, что предпочел бы «играющего на своем инструменте тунгуса» пяти-шести популярным артистам, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Владимир Маркин раскритиковал программу с показом фрагмента «Акул пера». По мнению Маркина, лучше бы Малахов рассказал о влиянии песен Градского, где он выражал свою гражданскую позицию, и о неповторимом диапазоне голоса артиста.

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