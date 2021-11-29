Первый раз в истории отечественной рок-музыки «Земляне» споют с Юрием Антоновым культовый хит «Поверь в мечту»

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29 ноября 2021, 15:31 Источник: mediastancia.com

Полюбившиеся нескольким поколениям слушателей музыканты порадуют россиян совместным выступлением на Церемонии награждения «Золотой граммофон», которая состоится 10 декабря 2021 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Коллектив «Землян» выйдет на сцену в классическом звездном составе, в котором гитарные рифы отыгрывает Игорь Романов, а за барабанной установкой задает ритм Владимир Киселев. На концерте музыканты сыграют переработанную на современный лад версию песни «Содовое кольцо», музыку для которой когда-то написал Юрий Антонов. К слову, кроме «Землян» эту песню исполняли музыканты из группы «Добры молодцы», но именно «Землянам» удалось придать ей то особое хардроковое звучание, выделившись на фоне консервативных коллег по цеху.

Вторая песня, которую группа исполнит во время Церемонии награждения «Золотой граммофон», будет мега-хит «Поверь в мечту». Она очень популярна сегодня, но пик её прослушиваний пришелся на советский период отечественной истории. Один из составляющих успеха этой песни – музыка Юрия Антонова, который и написал мотивы для будущего хита. Важно отметить, что в своё время «Поверь в мечту» исполняли по отдельности как «Земляне», так и Антонов, но вот совместного выступления с этой песней у музыкантов никогда не было, что было решено исправить.

«Мы хотим порадовать поклонников новым звучанием, поэтому решили обновить аранжировку в песне «Садовое кольцо». Также, для зрителей мы приготовили еще один сюрприз и впервые на одной сцене споем с Юрием Антоновым вместе «Поверь в мечту». В свое время Антонов обогатил творчество «Землян» и поделился с нами своей энергетикой. То, что мы встретили этого прекрасного композитора, и даже записали на «Мелодии» диск его песен, было большой удачей. В Советском Союзе мы не раз выступали с Юрием Антоновым в одних концертах и наши туры неизменно собирали полные аншлаги, но мы никогда не пели «Поверь в мечту» вместе»,

— прокомментировал Владимир Киселев.

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