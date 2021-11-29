Марина Юдина и «Одна победа»

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29 ноября 2021, 08:08 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

На один вечер, 28 ноября, прославленная оперная сцена московского театра «ГЕЛИКОН – ОПЕРА» стала кинотеатром. Известные документалисты представили свой новый фильм «Одна победа». Сюжет фильма неразрывно связан с искусством – среди главных героинь великая пианистка Мария Юдина. Но разговор в картине выходит далеко за рамки одной судьбы. XX век в России видел все, от горьких трагических потерь до великих взлетов духа и мужества.

И ничто так не объединяло людей во все времена, как искусство…



Среди героев фильма: пианистка Мария Юдина, поэт Борис Пастернак, писатель Тамара Петкевич, священник. Александр Мень, Герой Советского Союза Маншук Маметова, фронтовые кинооператоры и др.



Но не только через призму киноэкрана мы в этот вечер говорили об искусстве. Специальный гость программы - лауреат международных конкурсов, пианист с мировым именем Александр Романовский исполнил лучшие произведения из репертуара Марии Юдиной.

Авторы фильма Дарья Виолина и Сергей Павловский, продюсер Ева Печатникова.

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