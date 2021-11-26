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Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт

, 17:16 Источник: Пятый канал

Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт
Александр Градский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Москве экстренно госпитализировали певца и композитора Александра Градского. Наставник шоу «Голос» внезапно почувствовал себя плохо дома.

В источнике говорится, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт По предварительным данным, артист находится без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.

Даниил Градский, сын композитора, не стал комментировать случившееся.

Певец уже жаловался на плохое самочувствие 23 ноября во время съемок шоу «Голос». Композитору несколько раз вызывали бригаду скорой помощи.

Ранее супруга продюсера Марка Рудинштейна сообщила, что он находится в больнице со вторника. По ее словам, состояние мужа не ухудшалось. 

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