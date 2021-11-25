В Москве завершился IV Международный Большой Детский фестиваль

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25 ноября 2021, 15:09 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

22 ноября на сцене Московского Губернского театра завершил свою работу IV Международный Большой Детский фестиваль. Лучшим драматическим спектаклем в младшей возрастной категории назвали «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» режиссера Ивана Пачина, (Няганский театр юного зрителя), в старшей возрастной категории – «Манюня» режиссера Рузанны Мовсесян (РАМТ). Как отмечают организаторы фестиваля, главные на этом масштабном празднике – дети, а потому именно ребята из детского жюри выбирали победителей и вручали призы победителям. Открывая церемонию, худрук фестиваля Сергей Безруков по традиции вручил внеконкурсный приз фестиваля - «Легенда театра для детей и юношества». Его обладателем стал художественный руководитель Московского детского театра теней Виктор Платонов.

Всего обладателями призов стали 13 спектаклей, книг и анимационных фильмов. Среди них – лучший спектакль театра кукол для детей в младшей возрастной категории «Вафельное сердце» режиссера Анны Викторовой (театр «Кукфо», Санкт-Петербург), лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории – «Полонез Огинского» режиссера Александра Борока (Челябинский государственный театр кукол им. Вольховского), лучший художественный фильм для детей – «Пальма» режиссера Александра Домогарова (младшего), лучшая книга для детей в младшей возрастной категории – «Лучше лети. Проект 19» Аси Кравченко, лучшая книга для детей в старшей возрастной категории - «Война vs Детство» Кристины Кретовой и Юлии Брыковой.

Предваряя церемонию, художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков отметил:

«Наш фестиваль – это огромная мультижанровая программа, которая включает разные направления искусства: театр, кино, анимация, цирк, детская литература. Наша задача - собрать самое лучшее, интересное, актуальное, что делают взрослые для юной аудитории, и показать это детям. Это труд огромного количества людей, и, безусловно, реализовать такой масштабный проект можно только благодаря мощной поддержке. Мы благодарим Фонд Президентских грантов, министерство культуры России и министерство культуры Московской области, которые оказывают поддержку фестивалю все эти годы. В этом году мы представили рекордное количество участников - в конкурсе приняли участие 85 проектов. Наше детское жюри уже оценило их работы, выбрало победителей. Это ноу-хау нашего фестиваля, именно детское жюри определяет лучших. Я побывал на обсуждении, с чем-то в их выборе согласен, с чем-то - нет, но у нас главное правило: решают дети!».

Большой детский фестиваль стартовал 1 сентября и проводился в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Основная идея фестиваля – собрать лучшее, что делается для детей и подростков в самых театре, кино и литературе. В течение двух с половиной месяцев в конкурсной и внеконкурсной программе фестиваля были представлены 93 творческих проекта. События фестиваля проходили на 24 площадках: в Московском Губернском театре, Центре имени Мейерхольда, Театре имени С.Образцова, РАМТе, Большом театре кукол (Санкт-Петербург), кинотеатре «Иллюзион» и многих других.

Международный Большой детский фестиваль проводится с 2018 года. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области.



Лауреаты IV Международного Большого Детского фестиваля:

Лучший драматический спектакль в младшей возрастной категории - "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?", реж. Иван Пачин, Няганский театр юного зрителя.

Лучший драматический спектакль в старшей возрастной категории - "Манюня", реж. Рузанна Мовсесян, РАМТ

Лучший спектакль театра кукол для детей в младшей возрастной категории - "Вафельное сердце", реж. Анна Викторова, театр "Кукфо"

Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории - "Полонез Огинского", реж. Александр Борок, Челябинский государственный театр кукол им. Вольховского

Лучший музыкальный спектакль для детей в младшей возрастной категории - "Тео - театральный капитан", реж. Иван Пачин, Московский музыкальный театр для детей и молодежи "Экспромт"

Лучший музыкальный спектакль для детей в старшей возрастной категории - DARK, реж. Екатерина Василева, Лаборатория современной оперы KoOPERAция

Лучший художественный фильм для детей - "Пальма", реж. Александр Домогаров (младший)

Лучший анимационный фильм для детей - "Курочка-умничка", реж. Дарья Сидловская, ВГИК (Ростов-на-Дону, филиал)

Лучшая книга для детей в младшей возрастной категории - "Лучше лети. Проект 19" Ася Кравченко

Лучшая книга для детей в старшей возрастной категории - "Война vs Детство" Кристина Кретова и Юлия Брыкова

Приз от родителей детского жюри фестиваля - DESCONCERTO, Jordi Purtí Ollé, Orthemis-Nova Orquestra Cambra Empordà (Фигерас, Испания)

Приз от оргкомитета фестиваля - "Мио, мой Мио!", реж. Екатерина Гороховская, Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Габдуллы Кариева

Приз от художественного руководителя фестиваля - "Русалочка", реж. Борис Константинов, Московский областной государственный театр кукол

Легенда театра для детей и юношества - Виктор Платонов, заслуженный художник РФ, художественный руководитель Московского детского театра теней

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