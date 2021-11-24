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Ушёл из жизни актер театра и кино Владимир Кузнецов

, 22:42

Ушёл из жизни актер театра и кино Владимир Кузнецов
фото: pixabay.com

Ушел из жизни актер театра и кино Владимир Кузнецов. Артист скончался 23 ноября. Кузнецову было 65 лет. О смерти артиста, получившего известность по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «12 стульев», сообщил портал Кино-театр.ру.

Причину смерти на сайте не назвали. Владимир Кузнецов родился 4 октября 1956 года. Он ​был выпускником ВГИКа.

После окончания вуза актер работал в театре-студии Алексея Баталова. Через некоторое время перешел в Центр театра и кино и работал с Никитой  Михалковым.

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