Ушёл из жизни актер театра и кино Владимир Кузнецов
24 ноября 2021, 22:42
Ушел из жизни актер театра и кино Владимир Кузнецов. Артист скончался 23 ноября. Кузнецову было 65 лет. О смерти артиста, получившего известность по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «12 стульев», сообщил портал Кино-театр.ру.
Причину смерти на сайте не назвали. Владимир Кузнецов родился 4 октября 1956 года. Он был выпускником ВГИКа.
После окончания вуза актер работал в театре-студии Алексея Баталова. Через некоторое время перешел в Центр театра и кино и работал с Никитой Михалковым.
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