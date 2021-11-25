Европейская публика была впечатлена хитами отечественной рок-группы «Земляне»

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25 ноября 2021, 00:15

Фото: Пресс-служба группы «Земляне»

Недавно популярный YouTube-канал выпустил ролик, в котором предложил шестерым итальянцам послушать и прокомментировать российские музыкальные хиты. Гостям предложили четыре песни: «Генералы песчаных карьеров в исполнении» группы «Несчастный случай», «Трава у дома» группы «Земляне», «Крылатые качели» и «Прекрасное далёко» композитора Евгения Крылатова.

Фото: Пресс-служба группы «Земляне»

Иностранцам понравились все без исключения песни, но больше всего эмоций вызвали слова и музыка композиции «Трава у дома» рок-группы «Земляне». Мелодия и слова песни хорошо известны на всем постсоветском пространстве. Сначала «Земляне» собирали под неё целые стадионы фанатов, затем её использовали в культовом советском мультфильме «Ну, погоди!», а теперь она является официальным гимном российской космонавтики.

Один из европейцев с радостью отметил, что ему тоже довелось посмотреть популярный в России мультик «Ну, погоди!», где он впервые и услышал эту песню. Его восторг разделили и другие гости. Они отметили, что композиция «Землян» наполнена невероятным смыслом и глубиной, а еще удивились, почему эта песня не стала широко известна за пределами России.

Возможно, не всё потеряно и наши зарубежные друзья еще смогут насладиться исполнением «Землян» даже на их живом концерте. Недавно отцы-основатели коллектива Игорь Романов и Владимир Киселёв объявили о воссоединении рок-группы в классическом составе. По сообщениям прессы, сейчас музыканты усердно готовятся к выступлению на церемонии награждения «Золотой граммофон».

Публика с нетерпением ждет, когда их любимые музыканты снова сыграют на одной сцене и подарят им то непередаваемое чувство ностальгии. «Земляне» - не просто музыкальный коллектив, а одна из самых популярных в стране рок-групп. В своё время пластинки «Землян» разошлись 20 миллионным тиражом, а сейчас музыканты работают над перезаписью хитов «Садовое кольцо» и «Когда заходит солнце» в новых аранжировках.

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