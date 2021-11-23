В Москве началась церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным

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23 ноября 2021, 11:34 Источник: РИА "Новости"

Валерий Гаркалин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Утром во вторник, 23 ноября, в Учебном театре ГИТИСа в Москве началась церемония прощания с известным актером и педагогом Валерием Гаркалиным, который ушел из жизни 20 ноября текущего года.

Проститься с Валерием Гаркалиным сегодня пришли члены его семьи, студенты, а также многочисленные друзья и коллеги.

Напомним, артист скончался на 68-м году жизни. Он заразился коронавирусом нового типа и был госпитализирован в в начале октября. Поступали данные о том, что состояние Гаркалина постоянно менялось, в частности, его подключали к аппарату ИВЛ. Врачам, однако, не удалось спасти актера.

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