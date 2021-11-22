Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 93-летием

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22 ноября 2021, 12:31 Источник: Кремль

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в понедельник, 22 ноября, поздравил с днем рождения знаменитого поэта Николая Добронравова. Деятель культуры сегодня отмечает 93-летие.

Путин подчеркнул, что Добронравов всю жизнь посвятил поэтическому творчеству и завоевал высочайшее признание и всенародную любовь на этом поприще. По словам главы государства, песни, созданные поэтом в союзе с Александрой Пахмутовой и другими композиторами являются подлинным достоянием отечественной культуры. Президент России пожелал Николаю Добронравову здоровья, бодрости духа, а также неиссякаемого вдохновения.

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