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20 ноября 2021, 13:18

Валерий Гаркалин, фото: Vladimir Myshkin, globallookpress.com

Народный артист РФ, актёр театра и кино Валерий Гаркалин ушёл из жизни в 00:30 мск субботы, 20 ноября. Врачи до последнего боролись за жизнь известного артиста, попавшего в Коммунарку с коронавирусом и большим поражением легких в начале октября.

По данным источника Telegram-канала Mash, состояние Валерия Гаркалина начало резко ухудшаться 19 ноября. По сведениям телеграм-канала, на фоне заболевания ковидом у 67-летнего мужчины развился пневматоракс, и начали отказывать один за другим жизненно важные внутренние органы.

Гаркалину хотели провести обследование на КТ, но он находился в тяжелейшем состоянии. Везти на КТ актера было опасно. Пришлось сделать рентген в палате. У артиста выявили полное поражение лёгких.

По данным Mash, Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности.

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