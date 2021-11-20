Актёр Валерий Баринов о Валерии Гаркалине: Это был человек уникальной доброжелательности

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20 ноября 2021, 11:47 Источник: Говорит Москва

Валерий Гаркалин: фото: Anatoly Lomohov, globallookpress.com

Актёр театра и кино, театральный педагог, профессор РАТИ, народный артист РФ Валерий Гаркалин умер от последствий коронавируса на 68 году жизни. Народный артист РФ, коллега Гаркалина Валерий Баринов дружил с актёром и его покойной женой Екатериной.

Баринов надеялся, что Гаркалин сможет победить заболевание, с которым он в начале октября попал в Коммунарку. Он сам переболел ковидом, недавно вылечился, был уверен, что Гаркалин "тоже вылезет", - передает радиостанция "Говорит Москва".

Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, исполнил десятки ролей на театральной сцене, и у него было много поклонников.

Валерий Баринов считает, что люди талантливые особенные, немножечко в себе, немножечко закрыты и раздражительны. По словам народного артиста, "смерть популярного актёра — это потеря близкого человека для многих людей, которые его знали и любили".

Валерия Гаркалина Баринов назвал "удивительным источником света". Баринов рассказал, что Гаркалин - "очень талантливый артист" и "очень хороший человек". "Это был человек уникальной доброжелательности, любые ситуации он мог превратить в смешные, добрые ситуации... Очень добрый, порядочный — редкое сочетание талантливого человека и очень человека доброго", - поделился Валерий Баринов.

Гаркалин работал в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем вошел в состав труппы Московского театра имени Пушкина.

Дебютной для Валерия Гаркалина стала роль Алексея Грекова в криминальной драме Сергея Бодрова - старшего и Александра Буравского "Катала" (1989).

Он снялся в фильмах "Ширли-мырли", "Бедная Саша". "Ландыш серебристый", "Шахматная королева" и др.

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