Председателем общественного Совета ОТР стала Марьяна Лысенко

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19 ноября 2021, 17:52

Состоялось заседание Совета по общественному телевидению России, на котором прошли выборы председателя Совета, а также обновились состав и руководство Наблюдательного совета телеканала. Совет по общественному телевидению избрал председателем Марьяну Лысенко, главного врача городской клинической больницы №52 г. Москвы, Героя Труда РФ, дочь создателя и первого генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко. Ранее Совет возглавлял Виталий Игнатенко, который остаётся членом Совета по общественному телевидению как генеральный директор ОТР.

«С согласием Марьяны Анатольевны Лысенко возглавить Совет по общественному телевидению установится определенная духовная связь с основателем нашего телеканала Анатолием Григорьевичем Лысенко. Это знаково и ценно для нас, это будет помогать всем нам продолжать его дело», - сказал генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

«Для меня это не только большая честь, но и огромная ответственность. Возглавив Совет по общественному телевидению, я смогу внести вклад в то дело, которое начинал папа. Буду стараться поддержать и развить то, что уже сделано. Канал ОТР был особым для него проектом. Мне хочется сохранить его отношение к журналистике, к творчеству на канале, к позиции ОТР как канала о людях и для людей, на котором они могут быть услышанными. Это важно. Недоверие рождается тогда, когда тебя не слышат», - заявила Марьяна Лысенко после избрания.

Марьяна Лысенко была включена в состав Совета по общественному телевидению указом Президента РФ 12 ноября 2021 г. Этим же указом ещё одним новым членом Совета стал Председатель совета директоров страховой компании «ВСК - Линия жизни» Валентин Соболев.

Согласно уставу ОТР Совет является органом общественного контроля за деятельностью телеканала. Его состав формирует Президент Российской Федерации Владимир Путин. В Совет по общественному телевидению входят 24 человека: Юрий Симонов (Вяземский), Сергей Борисов, Леонид Рошаль, Наталья Вавилова, Юрий Стоянов, Владимир Виглянский, Елена Голофеева, Тереза Дурова, Юлия Долгова, Владимир Егоров, Ольга Зубкова, Юрий Карпунин, Владимир Малышев, Ирина Мерсиянова, Рафик Мухаметшин, Надежда Михайлова, Юрий Пилипенко, Александр Солуянов, Алексей Таранцев, Алексей Хохлов и Лев Якобсон.

Совет по общественному телевидению назначил председателем Наблюдательного совета ОТР Карена Шахназарова, генерального директора и председателя правления Киноконцерна «Мосфильм», Народного артиста России, лауреата двух Государственных премий РФ.

«Я с огромным уважением отношусь к Общественному телевидению России. Канал молодой, но за короткий период уже занял свою нишу, стал заметным, обрел своего зрителя. ОТР рассказывает о том, что волнует людей. Это огромное достижение! Для меня очень важно предложение возглавить Наблюдательный совет. Надеюсь оправдать доверие», - сказал Карен Шахназаров.

Совет по общественному телевидению утвердил обновленный состав Наблюдательного совета ОТР. В него вошли: Елена Тополева-Солдунова, заместитель председателя Наблюдательного совета ОТР, член Общественной палаты РФ, лауреат Госпремии РФ; Андрей Молчанов, заместитель председателя Наблюдательного совета ОТР, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР», доктор экономических наук; Юрий Осипов, академик Российской академии наук, советник РАН; Марк Варшавер, директор Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», Заслуженный деятель искусств РФ.

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