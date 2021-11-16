Челябинский театр кукол представит экологическую сказку для всей семьи

Аргументы Недели → Культура

16 ноября 2021, 14:09 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

27 ноября покажут премьеру спектакля «Русалочка». В этом известном произведении режиссер и автор инсценировки постановки Аглая Жюгжда и художник Ксения Ольховская увидели возможность поговорить с маленькими зрителями и их родителями о бережном отношении к природе.

Создатели спектакля отмечают, что сюжет Ганса Христиана Андерсена остался неизменным. Русалочка встретит Принца и полюбит его, однако все это будет происходить на фоне техногенной катастрофы, когда природа стала враждебной человеку. Поверхность моря заполнилась плавающим мусором, воздух стал непригоден для дыхания. Надежду дарит только любовь. Самоотверженная и возвышенная, любовь настигнет героев даже в мире, лишенном гармонии.

Отметим, что декорации и куклы к спектаклю изготовлены из вторсырья: пластиковых бутылок, жестяных банок, крышек, пробок, батареек. В умелых руках художников, бутафоров и мастеров по изготовлению кукол то, что люди ежедневно выкидывают в мусорные баки, превратилось в искусство.

Премьерные показы экологической сказки состоятся 27, 28 и 30 ноября. Спектакли проходят ДК ЧЭРЗ по адресу переулок Островского, 8, билеты можно приобрести в городских зрелищных кассах, на сайте https://teatrkukol74.ru/ и в кассе ДК ЧЭРЗ. Для посещения всем зрителям старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенной инфекции, а также документ, удостоверяющий личность.

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