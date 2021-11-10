В Греции отметили День «Охи»

Аргументы Недели → Культура 13+

10 ноября 2021, 18:57 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

День "Охи" (по-гречески — "нет") национальный греческий праздник. Он ежегодно отмечается 28 октября.

В этот день в 1940 году Греция ответила "НЕТ" на ультиматум Муссолини, который требовал допустить итальянские войска на греческую территорию. Так страна вступила во Вторую мировую войну. Греческая армия несколько месяцев героически сражалась с итальянскими войска. В Апреле 1941 года в войну вступила Германия, сопротивление греческих войск было сломлено на большей части страны.

День «Охи» объявлен государственным праздником, он символизирует единство и сплочение греков перед лицом внешней угрозы, когда вся нация встала на защиту своей родины.

День "Охи" является выходным. По всей стране и за рубежом, где проживают греческие диаспоры, проходят парады, праздничные шествия и народные гуляния, выступления музыкантов и артистов. В этот день вход во все музеи бесплатный.

Ежегодно официальный военный парад проходит в "северной столице Греции" — в Салониках.



В этот день греческая церковь также отмечает религиозный праздник Покров Святой Богородицы, перенесенный на этот день в 1952-м году, символизируя защиту и помощь Святой Богоматери во Второй Мировой Войне.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости