Журналисты teleprogramma.pro: певица МакSим после выздоровления активно работает, путешествует и устраивает праздники

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10 ноября 2021, 11:25 Источник: teleprogramma.pro

певица МакSим, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица МакSим, которая минувшим летом больше месяца находилась в коме, а затем пошла на поправку, в настоящий момент живет насыщенной жизнью. В частности, артистка занимается развитием своей школы искусств.

Согласно последней иформации портала teleprogramma.pro, МакSим регулярно приезжает в свою школу, однако сама не преподает.

В октябре артистка отдохнула в Ялте и прошла программу реабилитации для переболевших COVID-19. Знаменитость приехала в санаторий на поезде, поскольку летать на самолете ей пока нельзя. Известно, что певице делали общеукрепляющие процедуры, физиотерапию, климатотерапию.

Кроме того, несмотря на недавнюю болезнь, МакSим в конце октября устроила масштабный праздник в честь семилетия своей дочки Маши. Артистка веселилась вместе с детьми.

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