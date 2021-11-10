Журналисты teleprogramma.pro: певица МакSим после выздоровления активно работает, путешествует и устраивает праздники

Певица МакSим, которая минувшим летом больше месяца находилась в коме, а затем пошла на поправку, в настоящий момент живет насыщенной жизнью. В частности, артистка занимается развитием своей школы искусств.
Согласно последней иформации портала teleprogramma.pro, МакSим регулярно приезжает в свою школу, однако сама не преподает.
В октябре артистка отдохнула в Ялте и прошла программу реабилитации для переболевших COVID-19. Знаменитость приехала в санаторий на поезде, поскольку летать на самолете ей пока нельзя. Известно, что певице делали общеукрепляющие процедуры, физиотерапию, климатотерапию.
Кроме того, несмотря на недавнюю болезнь, МакSим в конце октября устроила масштабный праздник в честь семилетия своей дочки Маши. Артистка веселилась вместе с детьми.
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