Поэт и журналист Сергей Соколкин ушел из жизни в 58 лет от последствий COVID-19

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4 ноября 2021, 17:10

Сергей Соколкин, фото: Facebook.com

Известный поэт, прозаик и журналист Сергей Соколкин ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ скончался от последствий коронавирусной инфекции COVID-19. О смерти Соколкина стало известно 4 ноября. Дата и место прощания с журналистом будут названы позже.

По свидетельству друзей поэта и писателя, он попал в больницу с 95-процентным поражением легких. Врачи боролись за его жизнь, все надеялись на лучшее. Но чуда не произошло, - пишет «Литературная газета».

Сергей Соколкин был автором песен известных российских исполнителей Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, Бориса Моисеева, Ирины Салтыковой, - сообщает ФБА «Экономика сегодня». Литератор успел выпустить восемь книг стихов и роман. Стихи Соколкина печатали более чем в 50 газетах и журналах.

Поэт родился на Дальнем Востоке в Хабаровске, учился в Екатеринбурге. Соколкин был членом Союза писателей России и членом-корреспондентом Академии российской словесности.

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