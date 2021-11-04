Народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова: В России оперу любят за голоса исполнителей

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4 ноября 2021, 13:33

Известная оперная певица, солистка Бурятского академического театра оперы и балета им. Г. Цыдынжапова Ольга Жигмитова рассказала «АН» о развитии оперного искусства в России, поделилась творческими планами и дала рекомендации туристам, мечтающим посетить Бурятию.

- Где вы учились оперному пению?

- Я закончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова в классе заслуженной артистки РФ Евгении Константиновны Перласовой. Далее стажировалась у солистки Венской оперы Оливеры Милякович. Оперные певцы – это непростой путь, и заниматься нужно очень много, чтобы достигать должного звучания. Поэтому я всегда занимаюсь и мне это нравится, тем более, когда такие имена и необыкновенные таланты, как Тереза Берганса, Владимир Чернов (солист Мариинского театра и Метрополитен Опера), его супруга и выдающийся педагог, профессор Ольга Николаевна Чернова, Гурам Квициния (солист Большого Театра), Елена Носкова (коуч и концертмейстер Пражской оперы).

- Вы стажировались за границей. В каких странах оперное искусство ценят и любят больше всего? Насколько оно, по вашим личным ощущениям, популярно в России?

- Оперное искусство ценится там, где оно должного уровня. Зародился этот жанр в Италии и, безусловно, существуют определённые каноны техники бельканто, которые мы и должны постигать. В России оперу любят за голоса исполнителей, но многие театры организованы дилетантски и от этого страдает само качество театров. Также в сфере управления культуры сегодня работают люди, которые совершенно далеки от искусства и всей профессиональности. Это тоже несёт большой урон в сфере академизма, от этого страдают музыканты и, конечно же, зритель, которого нужно воспитывать и вносить только высочайший уровень культуры. Искусство – это глубина, понимание, это скорость и постоянное совершенствование, развитие, это общение с могиканами музыки, это точнейшее образование и смысл. И здесь нет права на ошибки, так как это колоссальная ответственность за всё то, что обязано нести красоту, пользу и воспитание.

- В какие театры вы сами ходите с удовольствием, как зритель? Какая постановка особенно запомнилась?

- Стараюсь посещать театры России, зарубежья, и мне очень нравится быть зрителем. В большей степени люблю классические постановки, очень важно в операх, кто дирижёр, от этого зависит и весь строй спектакля. На данный момент могу высказать свою радость, что в нашем БГАТОИБ (Бурятский государственный академический театр оперы и балета) на должность художественного руководителя театра вступил настоящий могикан академического искусства, величайший российский дирижёр Владимир Рылов! Для театра это большой праздник. Маэстро проводит большую работу, озадачивая и образовывая певцов, музыкантов. Все поверили, что состояние Театра наконец-то начнёт действительно улучшаться и по-настоящему радовать публику. Все вдохновлены на труд, а это очень важно.

- Вы не раз принимали участие в проекте «Романтика романса». Есть ли будущее у этого жанра, на ваш взгляд? И какой ваш любимый романс?

- «Романтика Романса» – это замечательный проект на ТК «Культура», идейным вдохновителем которого является замечательная Женщина, высокий профессионал своего дела Алла Сергеевна Гончарова. Будущее жанра Романса всегда есть, если его исполняют певцы с глубоким пониманием и артистизмом, этот жанр никогда не оставит моё сердце в покое. И я всегда буду помнить и благодарить моего первого учителя старинного романса, пианиста, композитора Виктора Фридмана. В советское время телевидение освещали очень многие певцы нашего огромного СССР, и это было здорово! Песня и романс обладают объединительной силой, поэтому очень надеюсь, что и на нашем веку этот смысл вновь станет главенствующим! Так и хочется высказаться: «Славься, Россия, со всех Республик и областей нашей необъятной, многонациональной Земли!».

- Что сейчас происходит в вашей творческой жизни? Какие планы, несмотря на пандемию?

- На сегодня много творческих планов. Это выпуск диска под названием EXTRA VIRES под сопровождение Московского симфонического оркестра под управлением Владимира Рылова, записанного на производственно-технической базе Киноконцерна «Мосфильм». Также я являюсь директором Культурного центра «Благость» и организовываю творческие проекты. К примеру, идёт подготовка к концерту «Музыка и вечность», приглашены великолепный пианист из Москвы, преподаватель Московской государственной консерватории им. П. Чайковского Александр Шайкин и певица, которая исполнит арии барокко Нина Деменштейн (Москва), а также выступят мои ученики, новые артисты БГАТОИБ, Дарья и Иоанн Старцевы, концерт пройдёт на сцене Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева 9 октября. Творческий проект «Музыка Родины» удалось реализовать в рамках культурно-образовательного гранта, предоставленного НКО «Благость» от Министерства культуры Бурятии. Одни из главных его направлений: образовательная и воспитательная – в рамках сотрудничества с талантливыми певцами, нацеленные на продвижение молодых артистов, а также современных исполнителей. Красной нитью прописана и тема патриотизма, непреходящих духовных и культурных ценностей нашей республики и страны – в авторских песнях Елены Спас, Дарьи Коркиной, Виктора Усовича, Александра Матвеева, Виктора Слипенчука, Максима Павлова и других авторов.

19 ноября состоится гала-концерт с приглашением известных певцов. Это звезда телепрограммы «Романтика Романса» Майя Балашова (Нижний Новгород), Народный артист Республики Беларусь, обладатель Гран-При специального фонда Владимира Спивакова «Москва встречает друзей», 2005 г., золотой медали международных Дельфийских игр, 2008 г., Максим Павлов (Москва), победитель Славянского базара Дмитрий Даниленко (Москва), Заслуженный артист РБ Чингис Раднаев, а также участники мастер-класса Максима Павлова, молодые и подающие надежды певцы Елена Буинова, Саян Балдоржиев, Виктор Базаров и, конечно же, я, ваша покорная слуга. Гала-концерт состоится под аккомпанемент концертного русского оркестра ВСГИК «Забайкалье» под управлением Олега Огнева. Творческих планов много, и нужно их реализовывать, так как они имеют глубокий смысл и единство талантливых людей, сотрудничество с авторами России.

- Расскажите, пожалуйста, о партии Кармен. Было ли трудно вжиться в роль?

- О Кармен! Это ярчайшая партия в репертуаре меццо- сопрано! Вживаться в эту роль мне несложно, но в любом случае она концентрирует в себе огромную подготовку и выносливость. Мне повезло, что буквально недавно я спела этот спектакль уже с Маэстро Владимиром Рыловым! Оперы «Кармен» давно не было в репертуаре БГАТОИБ, и было всем непросто за считанные дни собрать этот большой и непростой спектакль. Но когда за дирижерским пультом могикан – мы были в кураже и большом вдохновении!

- И в заключение - немного о Бурятии. Какие места вам особенно дороги? Что советуете посетить туристам?

- Солнечная Бурятия – это действительно место силы и какой-то необыкновенной энергетики. Я очень люблю свою Родину, и всегда хочется для Неё делать что-то полезное, служить и верить во всё самое светлое. Благодарю Бога за наш Байкал, за это удивительное по красоте и мощи море, но меня очень печалит вопрос об утилизации мусора как в Республике, так и в стране. Сегодня сознание людей не готово беречь и ценить дарованную высшим природу. Вокруг Байкала каждое лето люди оставляют очень много мусора, окурков, бутылок... Этот факт до слёз непонятен и печален... Но если даже представить, что весь этот мусор куда-либо увезут – он снова окажется на природе, в лесу и т.д. Всё ведь живое, и мы наносим большой удар по экологии. Туристы любят посещать Бурятию, несмотря ни на что, и в первую очередь из-за Байкала и всей энергетики Бурятии. У нас действительно много прекрасных, красивых мест и это того стоит, чтоб увидеть хоть раз в своей жизни, а лучше и не раз! Скоро выходит новый клип замечательного коллеги и друга, нашего Чингиса Раднаева, который обладает уникальным голосом и самобытностью, который может петь во всех жанрах, как в народном, эстрадном, так и в классическом. Этот клип был снят на его малой Родине, в удивительном по красоте месте, в Курумканском районе, в селе Аргада! Вот куда мне ещё хочется пригласить туристов и самой впервые побывать! Поэтому, надеюсь, до встречи, господа!

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