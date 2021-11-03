Ушел из жизни исполнитель песен «Москва» и «Казачок» Жоржи Данн

Из жизни ушел французский музыкант Жоржи Данн, который являлся исполнителем популярных композиций "Москва" и "Казачок". Соответствующую информацию предоставили в среду, 3 ноября, испанские журналисты.
Согласно последней информации, Жоржи Данн скончался в больнице испанского автономного сообщества Мадрид. Артисту был 81 год. Как сообщили в издании El Pais, певец ранее был помещен в медицинское учреждение для проведения операции на бедре.
Среди известных песен Жоржи Данна можно назвать El casatschok ("Казачок", 1969), Moscu ("Москва", 1980), La barbacoa ("Барбекю", 1994) и множество других.
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