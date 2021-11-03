Осенние концерты в Москве и Сочи юношеского оркестра Юрия Башмета

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3 ноября 2021, 20:44 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в ноябре 28 и 29 ноября даст два больших осенних концерта в двух городах: Сочи и Москве.

Концерты уникального коллектива пройдут 28 и 29 ноября 2021 года в Зимнем театре города Сочи и Большом зале Московской консерватории. Осенние концерты оркестра в этом году станут своего рода прелюдией к большим гастрольным и творческим планам коллектива, который в следующем году отметит свое 10-летие.

В концертах оркестра будет звучать русская музыка двух столетий, именно поэтому программа концертов получила название «Два века русской музыки. Традиции и новаторство». Вместе с маэстро Юрием Башметом и Всероссийским юношеским симфоническим оркестром на сцену выйдут яркие, молодые, талантливые музыканты, достойные продолжатели лучших традиций отечественной исполнительской школы: это лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, каждый из которых – состоявшийся артист со своим исполнительским почерком и стилем, и, несмотря на молодость, уже заслуживший мировую известность. Обладательница I премии, артистка Молодежной программы Большого театра Мария Баракова (меццо-сопрано), победитель в номинации «скрипка» Сергей Догадин и серебряный призер среди пианистов Дмитрий Шишкин исполнят сочинения Чайковского, Рахманинова и Прокофьева. Завершит программу концертов Первая симфония Шостаковича.



За дирижерским пультом Всероссийского юношеского симфонического оркестра будет основатель, художественный руководитель и главный дирижер коллектива, маэстро Юрий Башмет.

Как отмечает маэстро Башмет, концерты с участием ВЮСО никогда не оставляют публику равнодушной.

«Это действительно уникальный коллектив, очень динамичный, всегда полный энергии, свободы, которая присуща молодежи, и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов. За почти 10 лет мы успели выступить в десятках городов России, в лучших залах Европы, дали несколько турне по Азии, и наш оркестр всегда производит на публику в любой стране огромное впечатление. Ребята, многие из которых впервые оказались в оркестре, вдохновляют своей энергией и искренностью. Сейчас для них оркестр – это не только школа музыки, но и настоящая школа жизни. Представьте, ребенок в 13 лет впервые сидит в оркестре, слева кто-то играет, справа... Это еще и школа общения, вежливости, быта. И тот самый профессиональный ориентир, которых сейчас так часто не хватает молодежи», - поделился маэстро Башмет.



Концерты пройдут в рамках федерального проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» при поддержке Министерства Культуры РФ и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских Грантов.

Всероссийский Юношеский Симфонический Оркестр.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан впервые в 2012 году. В составе оркестра более 100 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 года из разных городов России. Оркестр был сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Подобный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов разного возраста из самых разных городов, был создан впервые за всю историю нашей страны.

За прошедшие годы в прослушиваниях в оркестр приняло участие более 5000 молодых музыкантов из различных регионов России.



Благодаря прослушиваниям в оркестр в 16 российских регионах на постоянной основе работают Образовательные центры Юрия Башмета для молодых одаренных музыкантов.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил с концертами в 17 российских регионах и 9 странах мира; принимал участие в Церемонии закрытия Олимпиады в Сочи и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России.

С оркестром выступали многие выдающиеся российские и зарубежные солисты и дирижеры. Оркестр играет огромную роль в выявлении, развитии и поддержке молодых одаренных музыкантов в России. За время своего существования оркестр подготовил большое количество профессиональных музыкантов, которые приумножают традиции русской исполнительской школы.

Программа концертов:

«Два века русской музыки. Традиция и новаторство»



Игорь Стравинский «Народные гуляния на масленицу» из балета «Петрушка»

Сергей Прокофьев Концерт №2 для скрипки с оркестром соль минор, соч. 63

Солист – Сергей Догадин

Сергей Рахманинов Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром

Солист – Дмитрий Шишкин

Петр Чайковский «Я ли в поле да не травушка была» соч. 47№7

Сергей Рахманинов «Весенние воды» соч. 14 №11

Солистка – Мария Баракова (меццо-сопрано)

Дмитрий Шостакович Симфония №1 фа минор, соч. 10



Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет

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