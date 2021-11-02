Музыканты легендарной рок-группы «Земляне» готовятся к выступлению на «Золотом граммофоне»

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2 ноября 2021, 16:00

Что может быть лучше новостей о предстоящем воссоединении любимого музыкального коллектива? Пожалуй, только свежие кадры с репетиции, на которой отцы-основатели этой группы усердно готовятся порадовать преданных фанатов своим выступлением.

Намедни в сеть попал видеоролик с репетиции советской и российской рок-группы «Земляне», на которой гитарист Игорь Романов и барабанщик Владимир Киселев оттачивают навыки игры на музыкальных инструментах и демонстрируют свой рокерский характер.

Напомним, с момента основания «Землян» прошло 35 лет. За это время коллектив успел выступить на международных музыкальных фестивалях, установить рекорды на отечественной сцене и даже стать лауреатом конкурсов в Сопоте, в Дрездене и в Ялте.

Если сегодня спросить представителе старшего поколения о том, чем им запомнилась группа «Земляне», они непременно вспомнят, что это первый коллектив, собравший стадион в формате 360 градусов, и, что «Земляне» проводили по 30 аншлагов за один месяц.

При этом все наверняка отметят особый музыкальный стиль коллектива, потому что в те времена в новаторстве «Землянам» не было равных. Костюмы по мотивам космических приключений, необыкновенного вида гитары, а еще – причудливые мелодии.

Для советской эстрады того времени, которая была не просто консервативной, а буквально замкнутой в рамках одной общепринятой стилистики, появление «Землян» стало настоящим прорывом с точки зрения эстетики и музыкального наполнения.

Удивляли, конечно, и масштабы подготовки к концертам. В гастроли вместе с группой ездило около 40-ка сотрудников и 30-ти человек обслуживающего персонала, что в те времена было возможно только для легендарных западных коллективов по типу Rolling Stones.

Другими словами, «Земляне» стали настоящим прорывом для своего времени и в прямом смысле слова отправили отечественных слушателей в «музыкальный космос». В этом смысле нет ничего удивительно, что сегодня ценители рок-музыки ждут возвращения коллектива.

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