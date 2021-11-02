Сергунина: «Ночь искусств» в Москве проведут 4-5 ноября в онлайн-формате

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2 ноября 2021, 12:26

Фото: mos.ru

Более 120 онлайн-мероприятий организуют в столице 4-5 ноября в рамках ежегодной акции «Ночь искусств».



«Всего москвичей ждет более 120 онлайн-мероприятий. Это концерты, лекции, перформансы, выставки, театральные постановки. Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию. Благодаря онлайн-формату присоединиться к столичной программе «Ночи искусств» смогут жители самых разных городов России», - отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Сообщается, что акцию организует департамент культуры Москвы. В ней примут участие музеи, парки, выставочные залы, детские школы искусств и другие учреждения культуры. Ознакомиться с афишей мероприятий и выбрать трансляцию можно будет с 3 ноября на официальном сайте проекта.



Девиз «Ночи искусств» в 2021 году - «Искусство объединяет», а задача акции - показать, насколько сильно с развитием технологий меняется не только повседневная жизнь, но и культура и способы ее восприятия.



Акция «Ночь искусств» проводится по всей стране. В столице она пройдет уже в девятый раз. В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Ночь искусств» впервые была организована в онлайн-формате. Тогда ее аудитория увеличилась в среднем в 10 раз по сравнению с традиционным, очным форматом, а общее количество зрителей московских мероприятий акции превысило 1,3 миллиона человек.





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