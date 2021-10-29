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Ушла из жизни актриса Людмила Пашкова

, 18:19

Ушла из жизни актриса Людмила Пашкова
Людмила Пашкова, фото: kino-teatr.ru

В Москве скончалась актриса театра и кино Людмила Пашкова. Пашковой было 79 лет. Сын актрисы в четверг вечером вернулся с дачи и обнаружил мать неподвижно лежащей в квартире на Малой Дмитровке в центре Москвы.

Сын актрисы вызвал "скорую помощь". Прибывшием на вызов медики констатировали смерть Людмилы Анатольевны Пашковой.
"Московский комсомолец" пишет, что недавно актриса перенесла операцию, и после нередко жаловалась на плохое самочувствие.
Людмила Пашкова родилась 7 августа 1942 года. В 1967 году окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина и после служила в Государственном академическом Малом театре. Известна по ролям в фильмах "Все улики против него", "Адам и превращение Евы", "Француз Сережа", "Без вины виноватые", "Об этом лучше не знать" и "Бедность не порок".

Пашкова - бывшая жена звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Валентина Смирнитского.

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