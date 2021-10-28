Костюмы для героев «Достоевской» рок-оперы

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28 октября 2021, 20:51 Виктория Хорт

Фото: примерка костюмов артистами рок-оперы

В преддверии уникального события – премьеры в Санкт-Петербурге полной композиторской версии рок-оперы патриарха электронной музыки Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание», живописец Иван Глазунов представил костюмы исполнителей главных партий, созданные для этой постановки.

Заслуженный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Глазунов и Наталья Галицкая, возглавившая творческую группу Театральных мастерских «Возрождение» по пошиву костюмов к опере, рассказали о своих работах. Была поставлена сложнейшая задача: сделать так, чтобы исполнители в таких костюмах ощущали себя органично и удобно в эпохе, отображенной в романе, и в современной музыке оперы.



Костюмы, представленные на показе, по сложности кроя и пошива максимально приближены к настоящим костюмам эпохи Федора Михайловича. Корсеты, многослойные юбки дам, обязательное нижнее белье, обилие крючков и пуговиц, качество тканей убедило меня в том, что идентичность платьев, пошитых на героев рок-оперы, присущая эпохе Достоевского, в мастерских «Возрождение» соблюдается безупречно. Разумеется, то, что костюмы будут принимать участие в театральной постановке, мастерами было принято во внимание: платья облегчены, а некоторым деталям придан гротескный вид (меня несколько удивил помятый цилиндр Раскольникова).



Заслуженный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Глазунов и Наталья Галицкая, возглавившая творческую группу Театральных мастерских «Возрождение» по пошиву костюмов к опере, рассказали о своих работах. Была поставлена сложнейшая задача: сделать так, чтобы исполнители в таких костюмах ощущали себя органично и удобно в эпохе, отображенной в романе, и в современной музыке оперы.

Фото: эскизы Ивана Глазунова к рок-опере



Иван Глазунов считает, что «сейчас есть тенденция: при художественном воплощении классических произведений искать аналогии в сегодняшнем дне. Но нам хотелось воссоздать время Фёдора Михайловича, и для меня лично этот роман не живёт в отрыве от переживаний писателя. Мы постарались через костюмы сохранить аромат того времени и характеры персонажей Достоевского». Как отметила Наталья Галицкая, «это была очень интересная художественная задача; прикосновение к Достоевскому – это всегда трепет и ответственность».



Опера написана в полистилистике: здесь и рок, и джаз, электроника, русский фольклор, академический симфонический оркестр, оперное пение и городской романс. Как считают знатоки, именно такой музыкальный язык, вмещающий в себя самые разные жанры, стили и звуки, способен передать вселенную романа Достоевского.

Фото: примерка костюмов артистами рок-оперы



Опера уникальна по жанру, языку и масштабу, а потому её трудно поставить на сцене любого театра. И тем не менее, она будет поставлена в Санкт-Петербурге, городе, где творил и создавал шедевры всемирно признанный литературный гений.



В постановке занят симфонический оркестр Санкт-Петербургской Государственной консерватории, хор Михайловского театра, музыканты Саект-Петербурга.



Идея оперы принадлежит Андрею Кончаловскому.



Либретто – Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Юрия Ряшенцева.



Стихи – Юрия Ряшенцева.



Режиссер – Ольга Маликова.



Художник по костюмам – Иван Глазунов.



Дирижер – Сесар Альварес (Испания).



Партии готовят:



Раскольников – Баярунас Ярослав, Глекель Михаил, Денисов Сергей.



Соня Мармеладова – Захаро Дарья, Коровашкова Дарьяна, Скоблина Дарья.



Порфирий Петрович – Бессчастнов Игорь, Еремин (Шумаев) Игорь.



Свидригайлов – Карх Андрей.



Мармеладов – Китанин Константин, Хесин Ефим.



Мать – Штарк Любовь.



Старуха-процентщица – Калабаев Олег.

Иван Глазунов и артисты в костюмах героев рок-оперы



Сценическую версию оперы готовит Фонд «Общество возрождения художественной Руси 1915» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры, с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры», в партнерстве с Российским музыкальным союзом (РМС) и Национальным фондом поддержки правообладателей.

платье одной из героинь

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