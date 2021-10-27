В 2021 году в Челябинской области модернизировали 9 библиотек

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27 октября 2021, 07:31 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Обновленные учреждения становятся местом притяжения для местного сообщества.

На создание в регионе библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура» было направлено 85 миллионов рублей, и еще 40 миллионов — из областного. Всего с 2019 года на Южном Урале модернизировано 20 библиотек. Об этом рассказала директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

В 2021 году обновлены учреждения в Копейске, Челябинске, Усть-Катаве, Магнитогорске, Катав-Ивановске. Также были направлены дополнительные средства на модернизацию еще 4 библиотек.

Благодаря национальному проекту, библиотеки ремонтируют, делая пространство комфортным и современным, оснащают современным оборудованием, пополняют книжный фонд. Учреждение становится точкой притяжения для местного сообщества и эксперты отмечают рост их посетителей.

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