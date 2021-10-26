Журналисты сообщили, что пропавшую актрису Светличную нашли в Москве

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26 октября 2021, 13:13 Источник: телеканал "360"

актриса Светлана Светличная, Anatoly Lomohov/Russian Look

Российскую актрису Светлану Светличную нашли во вторник после нескольких дней поисков. Согласно последней информации, в настоящий момент знаменитость принимает участие в съемках ток-шоу.

Сын артистки Алексей Ивашов заявил в рамках разговора с журналистами, что его мать "неделю шаталась, где неизвестно, с кем неизвестно". Мужчина добавил, что вчера у него был день рождения, но родительница даже не позвонила ему.

Согласно последним данным, Светлану Светличную нашли в Москве. Подчеркивается, что со здоровьем актрисы все в порядке.

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