В Челябинской области создан образовательный центр Юрия Башмета

Он будет функционировать на базе Детской филармонии.
Вчера губернатор Алексей Текслер и народный артист СССР Юрий Башмет посетили Детскую филармонию. Они договорились о поддержке детей и молодежи Южного Урала и, в частности, о создании на базе Детской филармонии Регионального образовательного центра. Соответствующее соглашение было подписано Челябинской государственной филармонией, гастрольно-концертным агентством «Концерты, фестивали, мастер-классы» и Юрием Башметом.
Ранее подобное соглашение было подписано с московской «Академией джаза», директором которой является Игорь Бутман, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Губернатор Алексей Текслер отметил, что Южный Урал богат талантливыми педагогами, а сотрудничество региона с известными культурными деятелями страны дает дополнительные возможности для раскрытия творческого потенциала юных жителей Челябинской области.
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