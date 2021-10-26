В Челябинской области создан образовательный центр Юрия Башмета

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26 октября 2021, 08:12 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Он будет функционировать на базе Детской филармонии.

Вчера губернатор Алексей Текслер и народный артист СССР Юрий Башмет посетили Детскую филармонию. Они договорились о поддержке детей и молодежи Южного Урала и, в частности, о создании на базе Детской филармонии Регионального образовательного центра. Соответствующее соглашение было подписано Челябинской государственной филармонией, гастрольно-концертным агентством «Концерты, фестивали, мастер-классы» и Юрием Башметом.

Ранее подобное соглашение было подписано с московской «Академией джаза», директором которой является Игорь Бутман, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что Южный Урал богат талантливыми педагогами, а сотрудничество региона с известными культурными деятелями страны дает дополнительные возможности для раскрытия творческого потенциала юных жителей Челябинской области.

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