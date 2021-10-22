Молодежь выбрала самую популярную советскую песню в караоке

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22 октября 2021, 16:36

Группа «МДК» в соцсети «Вконтакте» провела опрос у своих подписчиков, чтобы узнать песня какой советской группы, по их мнению, самая популярная для исполнения в караоке. Пользователи выбрали знаменитую композицию «Трава у дома» группы «Земляне».

«Смысл нашего творчества в том и состоит, чтобы молодые люди знали и пели наши песни. Это дарит нам вдохновение и придает сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ», — заявил барабанщик и один из основателей «Землян» Владимир Киселев.

С Киселевым согласился и гитарист коллектива Игорь Романов, заявив, что они не бросят своих поклонников и продолжат выступать. Ранее основатели коллектива Киселев и Романов рассказали о своем воссоединении. «Земляне» должны будут выступить на национальной музыкальной Премии «Золотой граммофон», которая состоится 28 ноября.

Подписчики «МДК» голосовали за разные советские группы и даже предлагали в комментариях свои варианты. В итоге, в первую пятерку по популярности, помимо «Травы у дома», также вошли композиции «Белый снег» от коллектива «Верасы», «Все, что в жизни есть у меня» от группы «Самоцветы», «Аттракцион» от ВИА «Синяя Птица», а также «Поворот» от «Машины Времени».

«Трава у дома» — одна из самых известных песен советских времен. Её использовал режиссер «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин в 14-й серии мультсериала, а в 2009 году она стала официальным гимном российской космонавтики.

Также мы уже писали, о том, что недавно под песню "Землян" был отправлен на космодром Байконур киноэкипаж фильма "Вызов".

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