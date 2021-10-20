Челябинский театр кукол покажет балет-фантазию

Аргументы Недели → Культура 13+

20 октября 2021, 12:59 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Скоро состоится премьерный показ спектакля «Петрушка».

Постановка расскажет историю о юной танцовщице, которая ни на минуту не расстается со своими куклами — Петрушкой, Арапом и Балериной. Когда Балерина вдруг пропадает, девочка отправляется на ее поиски и попадает в мир музыки и фантазий.

Зрители увидят кукол различных систем, в постановке будут использоваться хореография, музыка и пластика. В числе тех, кто работал над «Петрушкой» известные театральные деятели: Степан Баннов, Захар Давыдов, Андрей Занога, Александр Борок. Роли исполнят артисты Екатерина Асанкина, Мария Ахмедова, Тимур Ахмедов, Арина Згурская, Александр Малышев, Виталий Пилипенко, Анатолий Пристай и Артем Чистяков.

Премьерные показы пройдут 23, 24 и 26 октября на сцене ДК ЧЭРЗ (переулок Островского, 8). Афиша представлена на сайте Театра кукол. Билеты можно приобрести в городских злелищных кассах, на сайте teatrkukol74.ru и в ДК ЧЭРЗ. В продаже 99 билетов, так что QR-код для посещения спектакля не потребуется.

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