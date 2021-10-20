Как работает допуск по QR-коду в Молодежном театре

Аргументы Недели → Культура 13+

20 октября 2021, 07:18 Татьяна Михайлова

Фото из личного архива Ивана Миневцева

Сотрудники учреждения делают все возможное, чтобы в театре было безопасно.

С 18 октября в Челябинской области вход на массовые мероприятия в закрытых помещениях возможен только при наличии действующего QR-кода. Эта мера призвана остановить распространение коронавируса.

Как и в других учреждениях культуры, QR-коды применяются в Челябинском Молодежном театре.

«Это касается посетителей старше 18 лет, которые выбрали спектакли на большой сцене, — прокомментировал главный режиссер Иван Миневцев. — Люди, не имеющие возможности получить сертификат, могут прийти в Молодежный театр на постановки малой сцены — там число зрителей не превышает 100 человек. Мы делаем все возможное, чтобы в пространстве театра было безопасно, и надеемся, что принятые меры помогут преодолеть распространение заболевания, и мы снова сможем работать для всех!»

Уточнить новые правила посещения Молодежного театра можно в кассе учреждения или по телефону +7 (351) 263-22-03. О том, как получить QR-код, указано на сайте коронавирус74.рф.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости