В Челябинске будут показывать спектакли в тифлоформате

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19 октября 2021, 14:53 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова одним из первых театров России включился в процесс возрождения системы тифлокомментирования. Это позволит сделать спектакли доступными для слабовидящих и незрячих людей.



Пока в репертуаре учреждения всего 3 спектакля, которые подходят для тифлокомментирования. В будущем Театр драмы планирует показывать в тифлоформате большинство постановок.

Тифлоформат подразумевает, что зрители с ОВЗ узнают о происходящем на сцене с помощью наушника. Комментарии встраиваются в паузы между репликами актеров. Для создания специального комментария требуется около месяца. Во время самого спектакля комментатор находится в кабине, которая изолирована от посторонних шумов и при этом позволяет следить за постановкой. Необходимое оборудование Театр драмы приобрел при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках всероссийской программы «Особый взгляд».

Ближайшим спектаклем, который пройдет в тифлоформате, станет «Снежная королева». Показ состоится 21 октября в 11 часов. Напомним, что для посещения театра требуется действующий QR-код.

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