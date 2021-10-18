В Светлановском зале Дома музыки прозвучит музыка Эдуарда Артемьева

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18 октября 2021, 10:26 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Сюита из музыки к кинофильму «Сибирский цирюльник» Эдуарда Артемьева прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра России в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 29 октября в 19.00. Концерт пройдет в рамках абонемента «Два века русской классики». За дирижерский пульт в этот вечер встанет молодой маэстро Арсентий Ткаченко. Музыку дополнит видеоряд – зрители увидят сцены из легендарного фильма Никиты Михалкова.

Эдуард Артемьев – классик современной российской музыки. Абсолютному большинству слушателей он известен, как создатель культовых саундтреков к знаменитым кинолентам. Композитора часто сравнивают с Эннио Морриконе, Джоном Уильямсом и другими «гигантами» мировой киноиндустрии, ведь его мелодии звучат более чем в 200 фильмах, добрая половина которых вошла в «золотой фонд» отечественного кино. В их числе: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие.



В рамках первого концерта абонементного цикла Национального филармонического оркестра России «Два века русской классики» прозвучит сюита из музыки к ленте «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, вышедшей на широкие экраны в 1998 году под слоганом: «Он русский. Это многое объясняет». В новейшей истории российского – постсоветского – кино эта лента стала одной из самых масштабных и дорогих: ее бюджет составлял более 25 миллионов долларов. А по качеству изображения и стереозвука, по размаху массовых сцен и зрелищности «Сибирский цирюльник» не уступал голливудским костюмным аналогам.



Композитор признавался, что грандиозность замысла увлекла его моментально. Это, впрочем, не было чем-то удивительным, ведь по словам Артемьева «Никита Сергеевич обладает невероятной «волновой» энергией, которая способна мгновенно зажечь, завести». И в то же время, требовательность режиссера усложняла работу. «Михалкову важны тонкости, интонации, – поясняет музыкант. – Вопрос основополагающей музыкальной темы вообще стоит у него на первом месте. Причем дело даже не в том, чтобы она была запоминающаяся. Главное — некое «зерно», обращающее на себя внимание слушателя. Этого, кстати, добиться очень нелегко».

В свою очередь, Никита Михалков неоднократно заявлял, что не знает другого композитора, способного отказаться от своего авторского «я» ради «шелеста листьев и звука шагов по половицам». «Для такого художника, как Артемьев, музыка — это все, что звучит на свете, включая голос, воду, ветер... Это гениальный композитор, который всю жизнь живет музыкой. Он сам – музыка! Как работалось с Артемьевым? Это не работа, это сама жизнь!» – уверяет Никита Михалков.

Во втором отделении прозвучат фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

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